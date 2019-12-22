2019-12-22T16:49:24+03:00
Общество

Бюджет города от «тюменского льда» не пострадал

Он обошелся Кирову в такую же сумму, как и у себя на «родине»
Олег ЛЯЛИН
Поделиться:
Стоимость льда тюменское издание завысило в три раза. Фото: admkirov.ruСтоимость льда тюменское издание завысило в три раза. Фото: admkirov.ru
Изменить размер текста:

20 декабря 2019 года в департаменте городского хозяйства Кирова развенчали «миф» о том, что закупленный для украшения Театралки лед обошелся городу «втридорога». Такой вывод сделало одно из СМИ Тюмени на основе отчета администрации Кирова о цене контракта - 13 983 791 миллион рублей. В издании обратили внимание на то, что самой Тюмени понадобилось в три раза меньше средств.

- Стоимость самого льда - ледяных конструкций и ограждающих стенок изо льда - составила 5 миллионов 372 тысячи рублей, - подчеркнул заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин. - То есть затраты города Кирова непосредственно на ледяные блоки вполне сопоставимы с тюменскими.

Также Дмитрий Печенкин рассказал, что 13 миллионов рублей понадобилось на весь комплекс на Театральной площади: и на оформление ледового городка, и на установку елки, и на обустройство трех горок, заливку двух катков, монтаж светодиодных конструкций, создание всех композиций изо льда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировчанам удалось снять в центре города «гостью из леса»
Появились подробности об автобусе на тротуаре
Бюджет города от «тюменского льда» не пострадал
Росгвардейцы в Кирове задержали пьяного лихача без водительского удостоверения
«Сэр, да вы гурман»: в Слободском хулиган прямо в магазине выпил пиво и съел плавленый сырок
В Кирове автобус выехал на пешеходную зону
Новые светофоры создают новые пробки
Внимание! В Кирове пропал мужчина
Кировчане взяли «золото» на Международном чемпионате
«Умный проезд» будет определять категорию пассажира
Плата за проезд в общественном транспорте вырастет с 1 февраля
Елена Ковалева встретилась с митрополитом Корнилием
Сотрудника колонии, который получал взятки от заключенных осудили
Последствия непогоды: 14 человек пострадали в 11 авариях по всей области
Каринторф снова отрезан от «большой земли»
Алкотестер вместо посоха Деда Мороза: ГИБДД Кирова проведет «сплошные проверки» на трезвость
Кировская область стала партнером Республики Беларусь
В Куменском районе уже три дня ищут 56-летнюю пенсионерку
«В лесу родилась елочка, рубить ее нельзя»: перед Новым годом штраф за это увеличили в два раза
Работы по перепланировке на Воровского, 11 сворачивают
В Кирово-Чепецке бритоголовый налетчик ограбил салон сотовой связи
В Кирово-Чепецке руководитель управляющей компании украл у потребителей миллион рублей
Россельхозбанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки
Погода на 21 и 22 декабря в Кирове: в выходные похолодает до -10 градусов
С «красных» таксофонов можно звонить бесплатно
Перспективы туристической отрасли обсудили на совещании в Москве
У поселка Суборь на переправе через Молому дежурят спасатели
Как будет ходить транспорт на Новый год 2020 в Кирове
Энергетическую безопасность Кировской области обсудили на Совете округа