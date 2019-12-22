Бюджет города от «тюменского льда» не пострадал

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-22T16:49:24+03:00

Он обошелся Кирову в такую же сумму, как и у себя на «родине»

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20 декабря 2019 года в департаменте городского хозяйства Кирова развенчали «миф» о том, что закупленный для украшения Театралки лед обошелся городу «втридорога». Такой вывод сделало одно из СМИ Тюмени на основе отчета администрации Кирова о цене контракта - 13 983 791 миллион рублей. В издании обратили внимание на то, что самой Тюмени понадобилось в три раза меньше средств.

- Стоимость самого льда - ледяных конструкций и ограждающих стенок изо льда - составила 5 миллионов 372 тысячи рублей, - подчеркнул заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин. - То есть затраты города Кирова непосредственно на ледяные блоки вполне сопоставимы с тюменскими.

Также Дмитрий Печенкин рассказал, что 13 миллионов рублей понадобилось на весь комплекс на Театральной площади: и на оформление ледового городка, и на установку елки, и на обустройство трех горок, заливку двух катков, монтаж светодиодных конструкций, создание всех композиций изо льда.

ИСТОЧНИК KP.RU