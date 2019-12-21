2019-12-21T13:50:05+03:00
Общество

«Умный проезд» будет определять категорию пассажира

Льготники смогут расплачиваться банковской картой
Александр МАКАРОВ
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Льготный проезд можно будет оплатить банковской картой. Фото: admkirov.ruЛьготный проезд можно будет оплатить банковской картой. Фото: admkirov.ru
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В Кирове началось тестирование сервиса «Умный проезд». Об этом сообщает пресс-служба правительства области. Новая система позволит оплачивать проезд банковской картой даже льготникам. Сервис определит необходимую сумму для оплаты с учетом льготной категории пассажира.

Разработкой новой системы занимаются в региональном министерстве информационных технологий и в Центре стратегического развития информресурсов. По словам вице-губернатора Андрея Плитко, «Умный проезд» стал первым проактивным сервисом в регионе. Уже сейчас идет его тестирование и отладка, а в 2020 году систему запустят в эксплуатацию.

Определение льготы пассажира по банковской карте стало возможным благодаря взаимодействию между органами. Распознавание происходит по СНИЛС, без передачи банку персональных данных граждан.

- В настоящее время для льготного проезда человеку нужно получить справку в МФЦ или соцзащите для подтверждения льготы, - уточнил министр информационных технологий и связи Кировской области Юрий Палюх. - Только с этим документом можно получить в ЦДС транспортную карту определенного цвета. После запуска «Умного проезда» кировчанам не придется обращаться за получением социальных карт.

Также в министерстве отметили, что пользоваться новым сервисом никого не принуждают. Кировчане смогут использовать транспортную или банковскую карту по своему выбору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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