Елена Ковалева встретилась с митрополитом Корнилием

СЕГОДНЯ 18:05 2019-12-20T18:05:02+03:00

Они обсудили план мероприятий, приуроченных к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. Фото: dumma.mo-kirov.ru

Глава города обсудила с предстоятелем Русской православной старообрядческой церкви вопрос передачи местной общине земельного участка в с. Красное

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В Кирове с визитом находится митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Корнилий. Сегодня его высокопреосвященство встретился с главой города Кирова Еленой Ковалевой.

Они обсудили план мероприятий, приуроченных к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума, видного деятеля старообрядчества. Юбилей этого человека, обладавшего выдающимся литературным талантом, яркой исторической личности отметят в следующем году.

Заместитель главы администрации города Лариса Копысова пояснила, что работа уже началась. В муниципальных библиотеках были организованы книжные выставки, которые посетили более 1000 человек. В 2020 году пройдут литературно-исторические вечера, лекции, беседы, информационные часы. В центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина разместится передвижная экспозиция по истории старообрядчества.

Представители РПСЦ обратились с предложением: показать короткометражные исторические фильмы в кинотеатрах Кирова и информировать население о проводимых мероприятиях.

На встрече также подняли вопрос о переносе трансформаторной подстанции и ЛЭП с территории старообрядческого храма в с. Красное. Заместитель начальника департамента городского хозяйства Владимир Климентовский пообещал, что летом следующего года эти объекты уберут. Кроме того, в ближайшие дни специалисты обследуют наклонившуюся опору ЛЭП и примут меры для обеспечения безопасности граждан.

Митрополит Корнилий поблагодарил главу города:

- У нас появится возможность расширить двор храма, что позволит людям не теснится, когда они собираются на службу или готовятся к Великорецкому крестному ходу.

Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви выразил надежду на дальнейшее сотрудничество ради общего блага.

- Нас объединяет стремление не переписывать, а изучать историю, бережно сохранять духовные традиции и нравственные ценности, - отметила глава города Елена Ковалева, подводя итоги встречи.

ИСТОЧНИК KP.RU