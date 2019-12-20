2019-12-20T14:03:04+03:00
Общество

Работы по перепланировке на Воровского, 11 сворачивают

На инициаторов строительства «сыпались» многочисленные жалобы
Олег ЛЯЛИН
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Инициатор перепланировки должен привести этаж в первоначальный вид. Фото: admkirov.ruИнициатор перепланировки должен привести этаж в первоначальный вид. Фото: admkirov.ru
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Цокольному этажу жилого дома по улице Воровского, 11, возвращают первоначальный вид. Напомним, что инициатор «перестройки» хотел открыть там супермаркет. Арендатор не согласовал работы ни с администрацией города, ни с госжилищной инспекцией. Сами жильцы многоквартирного дома часто жаловались на строительные работы: много шума, выхлопных газов, строительный инвентарь стоит прямо на тротуаре, под мусор не установлены контейнеры.

- Инициатор перепланировки получил уведомлении о возвращении здания в изначальный вид, - сообщили в пресс-службе администрации города. - Если арендатор не уложится в сроки, которые даны ему для завершения всех работ, то ему придется судиться с департаментом городского хозяйства.

Как «Комсомолке» пояснили в администрации, жалобы не прекратились и сейчас. Это связано с тем, что завершение строительных работ также приносит дискомфорт местным жителям, из-за вновь возникшего шума и строительного мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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