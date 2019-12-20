Работы по перепланировке на Воровского, 11 сворачивают
Цокольному этажу жилого дома по улице Воровского, 11, возвращают первоначальный вид. Напомним, что инициатор «перестройки» хотел открыть там супермаркет. Арендатор не согласовал работы ни с администрацией города, ни с госжилищной инспекцией. Сами жильцы многоквартирного дома часто жаловались на строительные работы: много шума, выхлопных газов, строительный инвентарь стоит прямо на тротуаре, под мусор не установлены контейнеры.
- Инициатор перепланировки получил уведомлении о возвращении здания в изначальный вид, - сообщили в пресс-службе администрации города. - Если арендатор не уложится в сроки, которые даны ему для завершения всех работ, то ему придется судиться с департаментом городского хозяйства.
Как «Комсомолке» пояснили в администрации, жалобы не прекратились и сейчас. Это связано с тем, что завершение строительных работ также приносит дискомфорт местным жителям, из-за вновь возникшего шума и строительного мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU