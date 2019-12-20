В Кирово-Чепецке бритоголовый налетчик ограбил салон сотовой связи

СЕГОДНЯ 12:55 2019-12-20T12:55:17+03:00

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Во вторник, 17 декабря, неизвестный молодой человек ворвался в салон сотовой связи в Кирово-Чепецке. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД по Кировской области, у парня был предмет похожий на пистолет. Он выстрелил из него, угрожая продавцам. Испуганные сотрудники магазина открыли налетчику витрину со смартфонами. Разбойник бросил несколько гаджетов в свой рюкзак и скрылся. Ущерб магазину оценили в 200 тысяч рублей.

Молодого человека сразу же объявили в розыск. Он не скрывал своего лица, поэтому камеры видеонаблюдения запечатлели его «подвиг» и внешность. Вечером того же дня разбойника задержали в Кирове сотрудники Росгвардии. Но «добытых» смартфонов при нем не оказалось. В карманах налетчика нашелся лишь пистолет, с помощью которого он совершил разбойное нападение. К счастью, оружием оказался пневматический «пугач», выстрел из которого никому не навредил.

Парень признался в преступлении и теперь находится в СИЗО. Его будут судить по статье УК РФ: «Разбой». Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU