2019-12-19T18:38:49+03:00
Общество

Перспективы туристической отрасли обсудили на совещании в Москве

Кировскую область представил Центр развития туризма
Ольга Маковеева
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Фото: kirovreg.ruФото: kirovreg.ru
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В Москве прошло совещание с руководителями региональных органов исполнительной власти в сфере туризма. В нем участвовали руководитель Федерального агентства по туризму РФ Зарина Догузова, зам министра экономического развития РФ Сергей Галкин, а также ведущие эксперты туристической отрасли. Кировскую область представляла директор регионального Центра развития туризма Елена Данюшенкова.

Участники совещания обсудили перспективы и проблемы туристической отрасли в России. Им представили ключевые направления плана реализации «Стратегии развития туризма 2035».

- Туризм является одним из факторов экономического роста, поэтому поставлена задача повысить его долю в ВВП страны до 7% к 2035 году. Этому должно способствовать развитие внутреннего туризма, когда граждане путешествуют по родной стране, и, соответственно, их денежные средства, расходуемые на услуги отдыха, остаются в регионах, - пояснила директор Центра развития туризма Кировской области Елена Данюшенкова. - Безусловно, для этого необходимо решать проблемы, ограничивающие развитие внутреннего туризма. В том числе развивать инфраструктуру, транспортную доступность и обеспечивать актуальную подготовку специалистов отрасли. Важно, что в Кировской области, как и в других регионах, ведется работа в этом направлении.

На совещании говорили о совершенствовании нормативного регулирования в сфере туризма, введении федерального реестра турагентов, обязательной аттестации гидов и экскурсоводов, а также о государственном регулировании туристического жилья. Отдельно обсуждалось внедрение «Электронной путевки». Эта система еще дорабатывается. Предполагается, что туроператоры будут вносить в нее данные по каждому проданному туру.

На тематических сессиях рассмотрели возможности создания и продвижения конкурентоспособного туристского продукта в регионах, а также господдержки, в том числе в виде субсидий туроператорам за иностранных и российских туристов.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев ранее отмечал, что регион обладает разноплановым потенциалом для развития отрасли. Этому способствует стратегия развития туризма в РФ. Кировская область работает в соответствии с федеральным курсом развития внутреннего и въездного туризма. Это подтверждается тем, что кировские проекты вновь вошли в число призеров сразу трех престижных российских премий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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