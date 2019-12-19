2019-12-19T16:26:41+03:00
Общество

В 2019 году пассажиропоток аэропорта Победилово увеличился почти в два раза

Аэропорт планирует расширить маршрутную сеть
Ольга Маковеева
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Фото: vk.com/pobedilovo.onlineФото: vk.com/pobedilovo.online
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18 декабря, на комитете по промышленности, энергетике, транспорту и связи Заксобрания региона подвели итоги работы аэропорта Победилово в 2019 году. А также обсудили планы на 2020 год обсудили.

Как рассказал генеральный директор аэропорта Александр Фомин, за 2018-2019 годы пассажиропоток «Победилово» значительно вырос. В 2018 году услугами авиакомпаний воспользовались 128,3 тыс. человек, а уже к 15 декабря 2019 года - 232 тыс. пассажиров.

- В 2020 году при сохранении текущего уровня финансирования планируется перевезти более 260 тысяч пассажиров, - сказал Александр Фомин. - Круглогодично выполняются рейсы по 3 направлениям - в Москву, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, в летнее время - в Сочи, Анапу, Симферополь.

Южные направления пользуются популярностью у жителей региона. В связи с этим компания планирует уже в 2020 году организовать в летнее время регулярное авиасообщение с Геленджиком.

Министр регионального транспорта Николай Соколов дополнил, что по поручению губернатора Кировской области Игоря Васильева также прорабатывается вопрос взаимодействия с регионами Приволжского и Центрального федеральных округов для расширения маршрутной сети и организации у нас международного пункта пропуска.

- За непродолжительный промежуток времени работа аэропорта качественно изменилась, и мы видим, что Победилово развивается. Мы продолжаем диалог с перевозчиками, заинтересовывая авиакомпании в сотрудничестве с нашим аэропортом. Кроме того, проводятся работы в самом аэропорту. Сделана подъездная дорога, меняется парковочное пространство. В следующем году оно будет полностью перестроено, – прокомментировал председатель правительства Кировской области Александр Чурин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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