2019-12-19T12:22:36+03:00
Происшествия

В кировской школе обрушилась часть потолка

К счастью, никто не пострадал
Александр МАКАРОВ
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В коридоре обрушилась часть потолка. Фото: vk.com/zlo43В коридоре обрушилась часть потолка. Фото: vk.com/zlo43
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Вечером, 18 декабря в группе «Злой кировчанин» появилась информация о том, что в кировской школе №31 «обвалился потолок». По словам автора публикации, произошло это во время урока. На фото видно: часть потолка в школьном коридоре повреждена, на полу лежат остатки плитки и гипсокартона. Место обвала огорожено скамейками.

Как сообщает пресс-служба администрации Кирова, инцидент произошел около 19 часов. В это время как раз заканчивались занятия у второй смены.

- В коридоре второго этажа осыпалась штукатурка и потолочная плитка, - сообщили в департаменте оборазования. - Никто не пострадал, протечек с крыши здания нет. Минувшей ночью потолок восстановили.

Также, в департаменте образования рассказали, что сегодня, 19 декабря в школу выехали специалисты для проверки состояния всех потолков. Если они обнаружат риск обрушения в других местах, то на выходных проведут необходимые работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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