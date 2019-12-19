В Кирове предприниматель поставлял просроченный сыр

СЕГОДНЯ 10:23 2019-12-19T10:23:04+03:00

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Кировский предприниматель поставлял в магазины города опасный сыр. Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, организация закупила почти 116 килограмм продукта из Удмуртии. Сыр произвели 9 ноября и он был годен до 14 декабря 2019 года.

Из молочного продукта кировский делец сделал нарезки и расфасовал под видом «Голландского», «Российского», «Пошехонского», «Костромского» сыров. Кроме того, под маркой сыра «Итальянский» на прилавки попало 110,5 килограмма продукции сомнительного качества. В документах предприниматель указал дату изготовления 2 декабря 2019 года, а срок годности аж до апреля 2020 года.

Таким образом, поставщик пытался продать кировчанам продукт из сырья неизвестного происхождения. Сотрудники Россельхознадзора проводят проверку предпринимателя, а опасный сыр изъяли и уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU