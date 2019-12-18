Приступил к работе новый руководитель Следкома по Кировской области

СЕГОДНЯ 17:26 2019-12-18T17:26:57+03:00

До назначения в Кировскую область он руководил Следственным управлением СК РФ по Нижегородской области. Фото: kirovreg.ru

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Во вторник, 17 декабря, в Кирове представили нового руководителя Следственного комитета Кировской области. Андрей Виноградов прибыл к нам из Нижегородской области, где он руководил следственным управлением. На торжественном мероприятии побывал глава региона Игорь Васильев, председатель правительства области Александр Чурин, руководители силовых структур.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев поздравил нового руководителя с назначением и попросил его активно включиться в работу по пресечению незаконного оборота древесины. По его словам, сейчас в регионе внедряются новые методы контроля, усиливается взаимодействие с правоохранителями.

Андрей Виноградов в ответном слове отметил, что эффективное взаимодействие кировского Следкома со всеми структурами и органами власти продолжится.

- Интересы государства, Отечества и граждан для меня являются высшим приоритетом, - сказал новый руководитель - Буду стараться выполнять те задачи, которые стоят перед Следственным комитетом Российской Федерации.

Напомним, что Андрея Виноградова назначили на должность 6 декабря. Известно, что родился в Ленинградской области. Окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола и Санкт-Петербургский юридический институт.

Затем проходил службу в Вооруженных силах и органах Следственного комитета при прокуратуре РФ, работал на различных должностях в органах Следкома РФ. До назначения в Кировскую область он руководил Следственным управлением СК РФ по Нижегородской области. Также Андрей Павлович награжден медалями «За безупречную службу» 1 степени, «300 лет первой следственной канцелярии России».

ИСТОЧНИК KP.RU