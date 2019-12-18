2019-12-18T17:13:18+03:00
Общество

Руслан Бондарчук: проблемы обманутых дольщиков решаются

С 2012 года восстановлены права 1800 участников долевого строительства
Ольга Маковеева
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По каждому объекту ситуация отрабатывается в индивидуальном порядке.По каждому объекту ситуация отрабатывается в индивидуальном порядке.Фото: Елизавета Захарова
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Вчера, 17 декабря, в эфире одной из кировских радиостанций министр строительства Кировской области Руслан Бондарчук рассказал журналистам о мерах, предпринимаемых для восстановления прав граждан – участников долевого строительства. На эфире также присутствовала активистка объединения обманутых дольщиков слободы Новое Сергеево Татьяна Широкова.

Министр рассказал о законных способах решения проблем участников строительства ЖК «Новое Сергеево». Он пояснил, что можно при содействии застройщика постараться найти инвестора. Либо вернуть деньги, обратившись в страховую организацию, так как ответственность по договорам долевого участия была застрахована.

По словам Татьяны Широковой, дольщики выходят на митинги с основным требованием - создать региональный фонд помощи участникам долевого строительства в Кировской области.

Министерство строительства ранее уже обращалось в Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства с просьбой выделить средства на завершение проблемных объектов. Но регион получил отказ. Сейчас подготовлено повторное обращение. Если будет положительный ответ, работа по созданию регионального Фонда начнется незамедлительно.

Правительство рассматривает различные варианты помощи гражданам, в том числе и выделение участков земли застройщикам, которые возьмут обязательство по завершению строительства проблемных домов. В текущем году для этого провели большую работу, чтобы получить в собственность региона федеральные земли. 30 октября 2019 года такие земельные участки площадью 45 гектаров были выделены Кировской области. В настоящее время идет работа по подготовке необходимой документации для проведения конкурса по отбору застройщиков.

– После оценки земельного участка будет принято решение, какие объекты будут достроены. Очередность объектов будет определена после оценки. Но в наших планах, безусловно, достроить все объекты, – отметил глава минстроя.

Напомним, работа по восстановлению прав граждан - участников долевого строительства ведется в Кировской области с 2012 года. Всего за это время удалось решить проблемы более 1800 граждан. Вопрос дольщиков находится на особом контроле губернатора области Игоря Васильева. По каждому объекту ситуация отрабатывается в индивидуальном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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