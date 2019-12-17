2019-12-17T13:58:46+03:00
Происшествия

В Слободском мужчина ударил ножом своего знакомого

Пьяная ссора едва не окончилась убийством
Анастасия РОМАНОВА
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В пылу ссоры пьяный слобожанин ударил мужчину ножом.В пылу ссоры пьяный слобожанин ударил мужчину ножом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Слободском задержали местного жителя, ударившего ножом своего знакомого. Об этом сообщает управление Росгвардии по Кировской области.

14 декабря около четырех часов утра группа задержания, патрулируя город, приняла сообщение из полиции. Дежурный рассказал, что в одной из квартир дома на улице Грина в Слободском двое мужчин распивали алкоголь. В ходе застолья между ними возникла ссора, в пылу которой хозяин квартиры ударил ножом в грудь своего гостя, а затем скрылся.

По указанному адресу прибыл экипаж росгвардейцев. Пострадавший сообщил им приметы напавшего. Уже через несколько минут неподалеку от дома обнаружили схожего по описанию мужчину. 36-летнего слобожанина передали следственно-оперативной группе. Пострадавшего увезла скорая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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