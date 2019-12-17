В Котельниче установили бюст десантника Дениса Белых

СЕГОДНЯ 11:51 2019-12-17T11:51:59+03:00

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В понедельник, 16 декабря, в Котельниче у здания средней школы торжественно открыли бюст ее выпускника, кавалера ордена Мужества РФ Дениса Белых. Он – один из кировчан, погибших в 2000 году в Чечне, во время боя 29 февраля - 1 марта. Тогда бойцы 6-й роты выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. 84 военнослужащих погибли. Среди них были кировчане Денис Белых, Алексей Некрасов, Василий Сокованов, Роман Ердяков. Все они награждены орденом Мужества посмертно.

Летом губернатор Кировской области Игорь Васильев и вице-губернатор региона Андрей Плитко встречались с семьями погибших воинов-десантников. Тогда же было принято решение, что в 2020 году – к 20-й годовщине боя у высоты 776 – в Кировской области будут установлены бюсты героев на постаментах около школ, в которых они учились.

- Сегодня у нас не самый простой день: он одновременно и торжественный, и скорбный. Денис Белых выполнил свой воинский долг до конца, он по праву занял место в едином строю с героями нашей страны, и наш долг сегодня – хранить память о подвигах, которые совершают наши с вами соотечественники - молодые ребята, - сказал глава региона Игорь Васильев.

По поручению полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова создан организационный комитет по подготовке и проведению в 2020 году памятных мероприятий, посвященных 20-летию подвига военнослужащих 6-й роты 104 парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии. Памятные бюсты погибшим десантникам изготовили по единому проекту.

Председатель Кировского областного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Владимир Мышкин от имени всех ветеранов боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе поблагодарил собравшихся за память о ребятах, которые защищали Родину в те сложные 90-е и 2000-е годы.

На торжественном открытии бюста присутствовали друзья и одноклассники Дениса Белых.

- Денис мечтал связать свою жизнь с медициной, хотел посвятить себя служению людям. Нам выпала большая честь учиться в одном классе с этим удивительным человеком. И мы выражаем слова благодарности его маме за то, что воспитала настоящего героя, - сказала одноклассница Дениса Лиана Татаринова.

Людмила Белых в свою очередь поблагодарила президента России Владимира Путина, губернатора Кировской области Игоря Васильева, всех, кто поддерживал ее в сложное время.

К мемориалу возложили цветы местные жители, школьники и представители власти. Собравшиеся почтили память Дениса Белых минутой молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU