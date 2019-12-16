Игорь Васильев ознакомился с ходом благоустройства Юго-Западного рынка

СЕГОДНЯ 16:51 2019-12-16T16:51:39+03:00

Открытие современного крытого павильона планируется в первом полугодии 2020 года

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14 декабря губернатор Кировской области Игорь Васильев вместе с депутатом Госдумы РФ Олегом Валенчуком и представителями застройщика посетил строительство павильона на Юго-Западном рынке в Кирове.

По проекту в здании будет шесть входов, рассчитанных в том числе и на маломобильные группы населения. На парковке будет 202 места.

- Всего планируется оборудовать более 100 торговых точек. В результате нам удастся создать порядка 500 новых рабочих мест, - поделился планами председатель совета директоров ООО «УК Спутник» Игорь Касьянов.

Глава региона отметил высокий темп строительства.

- Важно, чтобы строительство велось строго по графику. Мы должны обеспечить микрорайон рынком, который будет соответствовать всем нормам технической безопасности, – подчеркнул Игорь Васильев.

Отметим, что проект строительства Юго-Западного рынка предполагает и благоустройство прилегающей территории. Ранее по программе «Формирование комфортной городской среды» в микрорайоне обустроили парк, в котором сейчас любят отдыхать кировчане.

Глава региона также побывал в клубе ветеранов Ленинского района города Кирова. Здесь располагается Мемориальный уголок с экспозицией, посвященной выдающимся военачальникам - землякам, участникам Великой Отечественной войны. Посещая экспозицию, школьники узнают о достижениях наших земляков.

2020 год президент страны Владимир Путин объявил своим Указом Годом памяти и славы в России. В связи с этим Игорь Васильев предложил создать в клубе ветеранов музей, посвященный маршалу Коневу. Идею губернатора поддержали ветераны клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU