2019-12-16T18:08:00+03:00
Общество

Кировская область - на 57 месте по отсутствию вредных привычек у жителей

Всего в список вошли 85 регионов
Юлия Ситникова
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Ранее регион находился на 60 месте.Ранее регион находился на 60 месте.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Эксперты агентства РИА Рейтинг выяснили, в каких регионах России меньше всего распространены вредные привычки в 2018 году.

Составляя список, специалисты учитывали, сколько табака и алкоголя употребляют жители. А также количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения или связанных с наркотиками, и смертей от отравления спиртным.

По сравнению с 2017 годом, показатели области улучшились. Ранее регион находился на 60 месте.

На первых местах в рейтинге находятся Республики Дагестан, Ингушетия и Чеченская Республика. А жители Камчатского края и Ямало-Ненецкого автономного округа не спешат бросать вредные привычки и замыкают список.

ИСТОЧНИК KP.RU

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