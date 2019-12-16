В Кирове начали работу по заливке семи катков

СЕГОДНЯ 16:04 2019-12-16T17:41:33+03:00

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В Кирове идут работы по заливке городских катков. Так, площадку на Театралке «пролили» уже трижды. По информации пресс-службы администрации города, каток на Спасской у Театра юного зрителя пока еще только ждет заливки. На сегодняшний день там установили блоки и сделали праздничное освещение.

На улице Павла Корчагина рабочие недавно также впервые залили каток. На площадке установили лавочки. В парке ЛПК появились ледовые блоки по периметру будущего катка. Он уже готов к заливке, но прежде необходимо завершить строительство раздевалки.

Идут работы и на катке на Северной набережной. Строители планируют в ближайшее время приступить к заливке площадки и устройству освещения. Похожая ситуация и в Вересниках.

Подрядчики отметили, что все работы проводятся по графику. Погодные условия никак не помешают их выполнению. Напомним, что общедоступные ледовые площадки откроются в разных частях города Кирова: на Спасской, у легкоатлетического манежа в Вересниках, на Северной набережной в районе жилых домов, у стадиона на улице Павла Корчагина, в Нововятском парке ЛПК. Еще два катка украсят Театральную площадь.

ИСТОЧНИК KP.RU