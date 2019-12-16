Проблемные объекты строительства смогут завершать в обмен на участки земли

СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-16T16:02:13+03:00

Кировская область на один год получила права на владение участками общей площадью 45,72 гектара. Фото: Валентина РОГАЧЕВА

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13 декабря председатель правительства Кировской области Александр Чурин провел совещание с кировскими застройщиками по вопросу реализации федеральных земельных участков, переданных региону.

Летом этого года губернатор Кировской области Игорь Васильев направил ходатайства в адрес единого института развития Российской Федерации в жилищной сфере «ДОМ.РФ» и зампредседателя правительства РФ Виталия Мутко. Он просил передать полномочия по управлению и распоряжению 13 земельными участками, находящимися в федеральной собственности. Они находятся в сл. Соломинцы города Кирова. Заявку рассмотрели и одобрили.

В результате Кировская область на один год получила права на владение участками общей площадью 45,72 гектара.

Как рассказал председатель правительства Кировской области, эти земельные участки передадут прошедшему конкурсный отбор застройщику для использования под жилищное строительство. Он в свою очередь завершит проблемные объекты-долгострои. Председатель правительства Кировской области призвал кировских застройщиков к сотрудничеству в этом направлении.

- У нас с вами общая цель – создать комфортные условия для проживания граждан. Поэтому нам необходимо совместно разработать бизнес-модель взаимодействия, - отметил Александр Чурин.

ИСТОЧНИК KP.RU