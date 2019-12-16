2019-12-16T16:02:13+03:00
Общество

Проблемные объекты строительства смогут завершать в обмен на участки земли

В пользование Кировской области передали 45 гектаров федеральной земли
Ольга Маковеева
Поделиться:
Кировская область на один год получила права на владение участками общей площадью 45,72 гектара.Кировская область на один год получила права на владение участками общей площадью 45,72 гектара.Фото: Валентина РОГАЧЕВА
Изменить размер текста:

13 декабря председатель правительства Кировской области Александр Чурин провел совещание с кировскими застройщиками по вопросу реализации федеральных земельных участков, переданных региону.

Летом этого года губернатор Кировской области Игорь Васильев направил ходатайства в адрес единого института развития Российской Федерации в жилищной сфере «ДОМ.РФ» и зампредседателя правительства РФ Виталия Мутко. Он просил передать полномочия по управлению и распоряжению 13 земельными участками, находящимися в федеральной собственности. Они находятся в сл. Соломинцы города Кирова. Заявку рассмотрели и одобрили.

В результате Кировская область на один год получила права на владение участками общей площадью 45,72 гектара.

Как рассказал председатель правительства Кировской области, эти земельные участки передадут прошедшему конкурсный отбор застройщику для использования под жилищное строительство. Он в свою очередь завершит проблемные объекты-долгострои. Председатель правительства Кировской области призвал кировских застройщиков к сотрудничеству в этом направлении.

- У нас с вами общая цель – создать комфортные условия для проживания граждан. Поэтому нам необходимо совместно разработать бизнес-модель взаимодействия, - отметил Александр Чурин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кирово-Чепецкая школьница стала жертвой обмана в Интернете
Алексей Котлячков оценил КФХ в деревне Симичи
Киров попал в рейтинг квартир с самыми дешевыми комнатами
«Долихачился»: 39-летний мужчина вылетел в кювет и перевернулся
Поездка из Кирова попала в ТОП-20 самых дорогих новогодних путешествий
В Кирове наградили победителей областного конкурса энерго- и ресурсосбережения
В Кирове произошло тройное ДТП: один человек погиб
Игорь Васильев ознакомился с ходом благоустройства Юго-Западного рынка
Маршрут автобуса № 10 продлен
В Кировской области обнаружен еще один случай бешенства
Кировская область - на 57 месте по отсутствию вредных привычек у жителей
В Кирове начали работу по заливке семи катков
Проблемные объекты строительства смогут завершать в обмен на участки земли
Более 24 миллиардов рублей перечислили «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды с начала года
Смертельное ДТП в Орловском районе: автобус сбил человека
Камерный «Театр 43» приглашает кировчан на свои мероприятия
У кировчан появился «транспортный советчик»
37-летний кировчанин пытался угнать автомобиль
Житель Зуевского района до смерти избил своего знакомого
В Кировской области начались поиски 16-летней девушки
В Слободском районе проложили еще 23 км распределительного газопровода
В Кирове осудили бывшего работника салона связи
В Успенский собор привезли христианские реликвии
«Нет химическому крематорию»: в Мирном прошел митинг против перепрофилирования «Марадыковского»
«Старт» одержал волевую победу над «Родиной»
В Верхнекамском районе застрелили 44-летнего мужчину