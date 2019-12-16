Смертельное ДТП в Орловском районе: автобус сбил человека
В Орловском районе ДТП унесло жизнь человека. Об этом сообщает ГИБДД Кировской области.
Авария случилась в пятницу, 13 декабря, в 20 часов на 380-ом километре федеральной трассы «Вятка». По предварительным данным, 70-летний мужчина-пешеход шел по правой стороне проезжей части. Автобус «Вольво», ехавший в попутном направлении, сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался.
Всего за выходные, с 13 по 15 декабря, по области произошло 11 ДТП. Двое человек в них погибли и 12 пострадали, в том числе один несовершеннолетний. Напомним, ранее мы писали об аварии в Кирово-Чепецком районе, где столкнулись две машины. Пассажирка одной из них погибла.
ВАЖНО
Госавтоинспекция Кировской области просит водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скорость, соответствующую погодным и дорожным условиям. Пешеходам следует переходить дорогу, лишь убедившись, что водители увидели их и пропускают.
ИСТОЧНИК KP.RU