Смертельное ДТП в Орловском районе: автобус сбил человека

СЕГОДНЯ 15:30 2019-12-16T17:12:06+03:00

Это вторая авария с летальным исходом, случившаяся в пятницу 13-го

Изменить размер текста: A A

В Орловском районе ДТП унесло жизнь человека. Об этом сообщает ГИБДД Кировской области.

Авария случилась в пятницу, 13 декабря, в 20 часов на 380-ом километре федеральной трассы «Вятка». По предварительным данным, 70-летний мужчина-пешеход шел по правой стороне проезжей части. Автобус «Вольво», ехавший в попутном направлении, сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался.

Всего за выходные, с 13 по 15 декабря, по области произошло 11 ДТП. Двое человек в них погибли и 12 пострадали, в том числе один несовершеннолетний. Напомним, ранее мы писали об аварии в Кирово-Чепецком районе, где столкнулись две машины. Пассажирка одной из них погибла.

ВАЖНО

Госавтоинспекция Кировской области просит водителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скорость, соответствующую погодным и дорожным условиям. Пешеходам следует переходить дорогу, лишь убедившись, что водители увидели их и пропускают.

ИСТОЧНИК KP.RU