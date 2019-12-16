У кировчан появился «транспортный советчик»

СЕГОДНЯ 14:45 2019-12-16T16:46:58+03:00

Узнать о том, когда на остановку прибудет автобус или троллейбус, можно с помощью смартфона. Фото: admkirov.ru

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Узнать о том, когда на остановку прибудет автобус или троллейбус, можно с помощью смартфона. Чат-бот сообщает ориентировочное время прибытия общественного транспорта.

В пресс-службе администрации города пояснили: чтобы воспользоваться чат-ботом, нужно сканировать QR код и активировать приложение. Отправив в группу номер остановки, можно меньше чем за секунду получить необходимую информацию. Номер размещен на информационном аншлаге остановки, также уточнить его можно на сайтах m.cdsvyatka.com/, cdsvyatka.com/kirov/, http://www.ekarta43.ru/, а также в группе Вконтакте https://vk.com/ekarta43.

В течение нескольких месяцев приложение работало в тестовом режиме, с 16 декабря чат-бот Viber запущен в эксплуатацию.

ИСТОЧНИК KP.RU