2019-12-16T14:44:19+03:00
Происшествия

37-летний кировчанин пытался угнать автомобиль

Его попытку пресекли росгвардейцы
Анастасия РОМАНОВА
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Росгвардейцы не позволили угонщику довести дело до конца. Фото: 43.rosgvard.ruРосгвардейцы не позволили угонщику довести дело до конца. Фото: 43.rosgvard.ru
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В Кирове задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщает управление Росгвардии по Кировской области.

15 декабря около полуночи наряд Росгвардии, патрулируя город, принял ориентировку на угонщика. Дежурный сообщил, что неизвестный мужчина пытается угнать ВАЗ-2101, припаркованный во дворе одного из домов по улице Луганской. По указанному адресу тут же прибыли росгвардейцы.

На месте обнаружили 37-летнего местного жителя. Как выяснили позже, кировчанин не работает и ранее уже был судим. Документов на машину у него не оказалось. При осмотре автомобиля выяснилось, что несостоявшийся угонщик успел взломать замок зажигания и соединить провода напрямую.

Росгвардия вызвала на место происшествия ГИБДД и следственно-оперативную группу. Кировчанина передали полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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