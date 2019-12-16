2019-12-16T14:14:10+03:00
Происшествия

Житель Зуевского района до смерти избил своего знакомого

Мужчина получил девять с половиной лет колонии строгого режима
Анастасия РОМАНОВА
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Мужчине, до смерти избившего своего знакомого, придется провести в колонии девять с половиной лет.Мужчине, до смерти избившего своего знакомого, придется провести в колонии девять с половиной лет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Зуевском районе осудили местного жителя, избившего своего знакомого. Нанесенные травмы оказались такими тяжелыми, что пострадавший скончался. Об этом сообщает Следственный комитет по Кировской области.

В один из июньских дней текущего года двое знакомых, жителей деревни Зуи Зуевского района, разговаривали, находясь у одного из домов по улице Советской. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. В пылу ссоры обвиняемый, будучи пьяным, избил своего знакомого, нанеся многочисленные удары по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался.

Подсудимого признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Суд вынес приговор: девять с половиной лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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