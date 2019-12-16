Житель Зуевского района до смерти избил своего знакомого
В Зуевском районе осудили местного жителя, избившего своего знакомого. Нанесенные травмы оказались такими тяжелыми, что пострадавший скончался. Об этом сообщает Следственный комитет по Кировской области.
В один из июньских дней текущего года двое знакомых, жителей деревни Зуи Зуевского района, разговаривали, находясь у одного из домов по улице Советской. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. В пылу ссоры обвиняемый, будучи пьяным, избил своего знакомого, нанеся многочисленные удары по голове и телу. От полученных травм мужчина скончался.
Подсудимого признали виновным по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Суд вынес приговор: девять с половиной лет колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU