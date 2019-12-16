В Слободском районе проложили еще 23 км распределительного газопровода

СЕГОДНЯ 13:57 2019-12-16T16:15:17+03:00

Межпоселковые газопроводы прокладывает «Газпром» на собственные средства, а распределительные сети внутри населенных пунктов строятся за счет областного бюджета. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В селе Шестаково Слободского района достроили распределительный газопровод. Его протяженность - 23,6 км, к домам жителей села сделано 394 отвода. Все работы проводились на средства областного бюджета. Об этом сообщили в управлении по газификации и инженерной инфраструктуре, подведомственном министерству энергетики и ЖКХ Кировской области.

Это еще один объект газификации, который достроили в Слободском районе в 2019 году. Ранее были построены распределительные сети в деревне Понизовье и в селе Ильинском. Сейчас готовится к сдаче третий пусковой комплекс распределительных сетей в городе Слободском.

Напомним, что по инициативе губернатора Кировской области Игоря Васильева для развития газификации в регионе проектирование и строительство газовых сетей ведется совместно с ПАО «Газпром».

Сейчас «Газпром» проводит подготовительную работу для строительства межпоселкового газопровода от д. Верхние Кропачи – на д. Понизовье – д. Салтыки – д. Яговкино – с. Ильинское – до д. Слободка с отводом на пос. Октябрьский. Строительство этого межпоселкового газопровода начнется в следующем году, завершить его планируется в 2021 году.

- Первостепенными являются задачи по газификации крупных городов – Слободского и Котельнича. Чтобы ускорить процесс, все работы ведутся параллельно - строятся и межпоселковые, и распределительные сети внутри населенных пунктов, - рассказал заместитель председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев.

Он также пояснил, что межпоселковые газопроводы прокладывает «Газпром» на собственные средства, а распределительные сети внутри населенных пунктов строятся за счет областного бюджета.

- На эту работу в 2019 году «Газпром» выделил 850 млн рублей, областной бюджет - 226,1 млн рублей, - сообщил Александр Царегородцев.

На эти средства «Газпром» построил межпоселковый газопровод до города Котельнича, а также продолжает прокладывать распределительный газопровод в город Слободской и межпоселковый до микрорайона Чистые пруды. За счет областного бюджета строится более 50 км распределительных газопроводов в 16 населенных пунктах Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU