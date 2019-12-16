В Успенский собор привезли христианские реликвии

СЕГОДНЯ 12:47 2019-12-16T12:47:04+03:00

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По благословению митрополита Вятского и Слободского Марка в Успенский кафедральный собор прибыли кипарисовый крест, в котором находится частица Животворящего Креста Господня и ковчег с частицами одеяний Пресвятой Богородицы.

Поклониться святыням в Успенском кафедральном соборе собралось множество верующих. За богослужением молились студенты и преподаватели Вятского Духовного училища, сотрудники Вятской Епархии, прихожане.

Накануне Секретарь Вятской Епархии иерей Виталий Лапшин освятил на ковчеге с частицами одеяний Пресвятой Богородицы специально заготовленные для этого пояски. Каждый верующий, который придет приложиться к ковчегу с частицами облачений Пресвятой Богородицы, сможет приобрести набор с освященным пояском в церковных лавках Свято-Успенского кафедрального собора и храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии города Кирова, куда святыни перевезут 19 декабря 2019 года.

Святыни будут пребывать в храмах города Кирова с 14 по 22 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU