2019-12-16T12:47:04+03:00
Общество

В Успенский собор привезли христианские реликвии

В субботу, 14 декабря, в Кирове состоялась торжественная встреча великих святынь
Юлия Ситникова
Поделиться:
За богослужением молились студенты и преподаватели Вятского Духовного училища, сотрудники Вятской Епархии, прихожане. Фото: вятская-епархия.рфЗа богослужением молились студенты и преподаватели Вятского Духовного училища, сотрудники Вятской Епархии, прихожане. Фото: вятская-епархия.рф
Изменить размер текста:

По благословению митрополита Вятского и Слободского Марка в Успенский кафедральный собор прибыли кипарисовый крест, в котором находится частица Животворящего Креста Господня и ковчег с частицами одеяний Пресвятой Богородицы.

Поклониться святыням в Успенском кафедральном соборе собралось множество верующих. За богослужением молились студенты и преподаватели Вятского Духовного училища, сотрудники Вятской Епархии, прихожане.

Накануне Секретарь Вятской Епархии иерей Виталий Лапшин освятил на ковчеге с частицами одеяний Пресвятой Богородицы специально заготовленные для этого пояски. Каждый верующий, который придет приложиться к ковчегу с частицами облачений Пресвятой Богородицы, сможет приобрести набор с освященным пояском в церковных лавках Свято-Успенского кафедрального собора и храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии города Кирова, куда святыни перевезут 19 декабря 2019 года.

Святыни будут пребывать в храмах города Кирова с 14 по 22 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Успенский собор привезли христианские реликвии
«Нет химическому крематорию»: в Мирном прошел митинг против перепрофилирования «Марадыковского»
«Старт» одержал волевую победу над «Родиной»
В Верхнекамском районе застрелили 44-летнего мужчину
Жителей Омутнинского района пугают волки
Пьяная кировчанка едва не спалила квартиру
Кировчане за десять лет работы портала госуслуг подали почти полтора миллиона заявок
Игорь Васильев встретился с кировскими дольщиками
Сильный снег и перепад температур: какая погода ожидает кировчан на предстоящей неделе?
В Лузе пропала 33-летняя женщина
В Кирово-Чепецке загорелась общественная баня
Блинчики на воде: необычный лед заметили на пруду в Макарье
Женщина и ребенок пострадали в пожаре: на улице Воровского загорелся жилой дом
В Кирове над теплосетями расположилось 427 объектов
В Кирове снова пройдут «сплошные проверки» на опьянение
В Кирове задержали пьяного драчуна, находившегося в розыске
Вода вернулась к жителям Кильмезского района
В новогоднюю ночь в Кирове фейерверк будет не только на Театралке
Арестовали «Милорда» и вернули честно заработанные деньги
Школу в Чистых прудах педагоги-ветераны оценили на «отлично»
Суд заблокировал девять сайтов с продажей поддельных паспортов граждан РФ
Прохладно и пасмурно: прогноз погоды на 14 и 15 декабря в Кирове
Кировчанка развела «пахучий» костер на балконе
В кировском «Театре на Спасской» представят спектакль по пьесе Дарьи Уткиной