2019-12-16T11:43:51+03:00
Спорт

«Старт» одержал волевую победу над «Родиной»

Команды забили девять голов на двоих
Иван КАБАНОВ
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Матч закончился поражением «Родины». Фото: vk.com/hcrodinakirovМатч закончился поражением «Родины». Фото: vk.com/hcrodinakirov
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Игра между нижегородской и кировской командой в рамках Суперлиги состоялась 14 декабря. Матч получился сложным для обеих команд, игра закончилась со счетом 4:5. У «Родины» отметились полузащитник Алексей Бушуев и нападающий Егор Шицко. Они забили по два мяча. Главный тренер «Родины» Денис Половников на послематчевой пресс-конференции так описал поражение:

- Мне своих ребят и упрекнуть то не в чем. Дурацкие эти четыре ошибки, которые мы сами себе привезли, повлияли, конечно, на исход этого матча. Это не умаляет того, что «Старт» отлично играет. Мы знали, что они сейчас на подъеме… Ну ничего, жизнь продолжается, как говорится. Надо идти вперед, двигаться дальше.

Напомним, «Родина» сейчас находится на последнем месте в турнирной таблице с тремя очками в активе. Недавно у команды сменился тренер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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