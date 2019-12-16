В Верхнекамском районе застрелили 44-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 11:27 2019-12-16T11:27:18+03:00

Мужчине, застрелившему своего знакомого, грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В Верхнекамском районе раскрыли убийство 44-летнего мужчины. Подозреваемого, 40-летнего жителя пгт. Лесной, задержали. Об этом сообщают Следственный комитет и УМВД России по Кировской области.

8 декабря в полицию Лесного Верхнекамского района обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее 44-летний гражданский муж пропал без вести. По словам женщины, 4 декабря он уехал из дома, собираясь пожить в охотничьем домике в 20 километрах от поселка. Мужчина должен был вернуться 7 декабря. Но не вернулся.

Вскоре поступила информация о том, что пропавший мужчина может находиться в поселке Брусничный Верхнекамского района. В одном из домиков поселка нашли тело пропавшего с огнестрельным ранением. Там же обнаружили охотничье ружье, из которого и застрелили мужчину.

Следователи установили, что 4 декабря пропавший распивал алкоголь со своим 40-летним знакомым. Застолье проходило в домике подозреваемого - в том самом, где нашли тело. В какой-то момент между ними возникла ссора, в результате которой житель Лесного застрелил своего знакомого. Осознав, что произошло, он сбежал с места происшествия.

Подозреваемого задержали. Он признался в совершенном, рассказав, что выстрелил в знакомого, после чего спрятал тело и уехал домой.

На 40-летнего жителя Лесного завели уголовное дело по статье «Убийство». Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU