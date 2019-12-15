Сильный снег и перепад температур: какая погода ожидает кировчан на предстоящей неделе?

СЕГОДНЯ 18:02 2019-12-15T20:19:02+03:00

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Погода снова «порадует» кировчан своей нестабильностью. Грядущая рабочая неделя обещает быть снежной и относительно теплой. Натягивайте на головы капюшоны и прячьте лица в шарфы! Итак, что готовит нам природа? Об этом рассказывает gismeteo.ru.

Понедельник обещает -5 градусов днем и -8 вечером, во вторник потеплеет до -2 градусов. Оба первые дня недели город будет засыпать снегом. Среда выдастся тихой - всего -1 градус и легкий снег.

Зато в четверг город тряхнет перепадом температур. Синоптики прогнозируют +1 градус днем, -4 - ночью, очень обильный снег и порывы ветра до 13 м/с. Самое время поплотнее укутаться в шарфы. И даже, наверное, достать зонтики. Снежная слякоть, летящая в лицо - не самое приятное, что можно ощутить зимой. В такую погоду будет нелишним проявить особую внимательность на дорогах как пешеходам, так и автолюбителям.

Пятница выдастся «нулевой» в буквальном смысле: 0 градусов днем. Зато ночью обещают до -8, так что, скорее всего, на выходных придется достать из шкафа коньки, чтобы безопасно передвигаться по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU