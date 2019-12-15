В Кирово-Чепецке загорелась общественная баня

СЕГОДНЯ 15:13 2019-12-15T15:13:17+03:00

Пожар полностью потушили только спустя пять с половиной часов. Фото: 43.mchs.gov.ru

Пожар потушили полностью лишь через пять с половиной часов

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В Кирово-Чепецке произошел пожар в общественной бане, пострадал ее работник. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Кировской области.

В воскресенье, 15 декабря, в 07:20 утра от очевидцев поступило сообщение: на улице Свердлова в Кирово-Чепецке горит общественная баня. Первые подразделения прибыли к месту пожара уже через четыре минуты. Горел второй этаж здания и кровля.

Около 10 утра основной очаг был потушен. Пожарные приступили к проливке места пожара и разбору конструкций. Полностью пожар был ликвидирован в час дня. В тушении участвовало 30 человек и 10 единиц техники.

Поскольку в это время суток баня еще не работала, посетителей не было. Однако пострадал ее сотрудник, находившийся в тот момент в помещении. Истопник бани, 65-летний мужчина, получил травмы и его пришлось отвезти в больницу.

Сейчас на месте работает оперативная группа. Уточняются причины и обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU