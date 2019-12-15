В Кирово-Чепецке загорелась общественная баня
В Кирово-Чепецке произошел пожар в общественной бане, пострадал ее работник. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Кировской области.
В воскресенье, 15 декабря, в 07:20 утра от очевидцев поступило сообщение: на улице Свердлова в Кирово-Чепецке горит общественная баня. Первые подразделения прибыли к месту пожара уже через четыре минуты. Горел второй этаж здания и кровля.
Около 10 утра основной очаг был потушен. Пожарные приступили к проливке места пожара и разбору конструкций. Полностью пожар был ликвидирован в час дня. В тушении участвовало 30 человек и 10 единиц техники.
Поскольку в это время суток баня еще не работала, посетителей не было. Однако пострадал ее сотрудник, находившийся в тот момент в помещении. Истопник бани, 65-летний мужчина, получил травмы и его пришлось отвезти в больницу.
Сейчас на месте работает оперативная группа. Уточняются причины и обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU