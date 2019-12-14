2019-12-14T18:55:27+03:00
Происшествия

В Кирове задержали пьяного драчуна, находившегося в розыске

Кировчанин устроил драку на предприятии и поплатился за все разом
Анастасия РОМАНОВА
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Пьяного дебошира оперативно задержали. Фото: 43.rosgvard.ruПьяного дебошира оперативно задержали. Фото: 43.rosgvard.ru
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В Кирове задержали пьяного дебошира, после чего оказалось, что он находится в розыске.

11 декабря около 10 часов утра в полицию позвонил охранник одного из предприятий по улице Московской. По его словам, на территорию въехал автомобиль Kia, водитель которого устроил драку с одним из работников предприятия. На место прибыла группа задержания Росгвардии.

Задержанный оказался ранее судимым 25-летним кировчанином. В ходе установления его личности выяснилось, что молодой человек сейчас находится в розыске, а его автомобиль числится в угоне. Дебошира передали полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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