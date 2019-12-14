Арестовали «Милорда» и вернули честно заработанные деньги

СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-14T11:54:33+03:00

Один из диванов, которые помогли вернуть долги по зарплате. Фото: r43.fssprus.ru

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В четверг, 12 декабря, судебные приставы Кировской области участвовали в Общероссийском рейде по взысканию задолженности по заработной плате.

Как сообщает, пресс-служба УФССП по Кировской области, в ходе рейда судебные приставы-исполнители наложили арест на имущество организаций в рамках 32 исполнительных производств на сумму 1,7 миллиона рублей. В 30 случаях должники могут быть привлечены к уголовной ответственности за неисполнение решений суда. В результате рейда в уплату задолженности взыскано 1,9 миллиона рублей.

Например, судебные приставы Кирово-Чепецка на основании исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате с известной компании, производящей элитную мебель, в пользу четырех сотрудников этого предприятия. Общая сумма иска - более 200 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель наложил арест на 2 дорогих кожаных дивана и стол «Милорд», отделанный золотой патиной. А затем инициировал процедуру принудительной реализации с привлечением специалиста по оценке. Директора предприятия предупредили об уголовной ответственности. В результате задолженность перед работниками фирмы была погашена в полном объеме.

Всего в течение 2019 года взыскателям в уплату задолженности по заработной плате перечислено уже более 76 миллионов 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU