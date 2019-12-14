2019-12-14T11:54:33+03:00
Общество

Арестовали «Милорда» и вернули честно заработанные деньги

Судебные приставы в уплату задолженности по зарплате взыскали 1,9 миллиона рублей
Ольга Маковеева
Поделиться:
Один из диванов, которые помогли вернуть долги по зарплате. Фото: r43.fssprus.ruОдин из диванов, которые помогли вернуть долги по зарплате. Фото: r43.fssprus.ru
Изменить размер текста:

В четверг, 12 декабря, судебные приставы Кировской области участвовали в Общероссийском рейде по взысканию задолженности по заработной плате.

Как сообщает, пресс-служба УФССП по Кировской области, в ходе рейда судебные приставы-исполнители наложили арест на имущество организаций в рамках 32 исполнительных производств на сумму 1,7 миллиона рублей. В 30 случаях должники могут быть привлечены к уголовной ответственности за неисполнение решений суда. В результате рейда в уплату задолженности взыскано 1,9 миллиона рублей.

Например, судебные приставы Кирово-Чепецка на основании исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате с известной компании, производящей элитную мебель, в пользу четырех сотрудников этого предприятия. Общая сумма иска - более 200 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель наложил арест на 2 дорогих кожаных дивана и стол «Милорд», отделанный золотой патиной. А затем инициировал процедуру принудительной реализации с привлечением специалиста по оценке. Директора предприятия предупредили об уголовной ответственности. В результате задолженность перед работниками фирмы была погашена в полном объеме.

Всего в течение 2019 года взыскателям в уплату задолженности по заработной плате перечислено уже более 76 миллионов 250 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вода вернулась к жителям Кильмезского района
В новогоднюю ночь в Кирове фейерверк будет не только на Театралке
Арестовали «Милорда» и вернули честно заработанные деньги
Школу в Чистых прудах педагоги-ветераны оценили на «отлично»
Суд заблокировал девять сайтов с продажей поддельных паспортов граждан РФ
Прохладно и пасмурно: прогноз погоды на 14 и 15 декабря в Кирове
Кировчанка развела «пахучий» костер на балконе
В кировском «Театре на Спасской» представят спектакль по пьесе Дарьи Уткиной
Один погиб и двое получили травмы: в Кирово-Чепецком районе столкнулись иномарки
В Киров прибыла новая дорожная техника
Кировская область вошла в ТОП-10 среди регионов России в сфере событийного туризма
Связистом года в Кирове стал топ-менеджер МегаФона
На улице Солнечной в ДТП пострадала 17 летняя девушка
В выставочном зале музея Васнецовых открылась экспозиция работ Михаила Шемякина
МегаФон будет развивать 5G совместно с другими операторами
Школа Кирово-Чепецкого района получила грант от компании «УРАЛХИМ»
В Кировской области осудили за мошенничество экс-директора ЖКХ
Жители Омутнинска попросили изменить расписание автобуса
В Кирове продолжаются пикеты против «Марадыковского»
В Кирове вынесли приговор по делу «Электронного проездного»
Глава региона вручил паспорта юным жителям города
В Кирове начнут ходить все 15 новых троллейбусов
Россельхозбанк рассказал, как инвестировать в 2020 году
Разрабатывается проект новой школы в Долгушино
Кировчане будут платить за шум домашних животных в «часы тишины». Кстати, их продлили.
Россельхозбанк запустил новый кредит для самозанятых
Детсад «Веснушки» обновит мебель
В Лузском районе четверо подростков угоняли машины и крали аккумуляторы