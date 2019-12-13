Суд заблокировал девять сайтов с продажей поддельных паспортов граждан РФ
Они находились в свободном доступе
Кировчане с помощью сайтов могли заказать себе поддельные паспортаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Занимались делом прокуроры Фаленского района Кировской области. Они установили, что на некоторых сайтах возможно заказать изготовление поддельного паспорта гражданина РФ. Страницы были в свободном доступе, не требовали регистрации и пароля.
В итоге суд вынес решение заблокировать сайты. Страницы включат в Единый реестр запрещенной информации.
Напомним, что по закону, запрещено как распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, так и покупать, подделывать официальные документы.
ИСТОЧНИК KP.RU