Прохладно и пасмурно: прогноз погоды на 14 и 15 декабря в Кирове

СЕГОДНЯ 17:19 2019-12-13T17:19:24+03:00

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Долгожданные выходные окажутся морозными. По прогнозам сайта «Яндекс.Погода», всю субботу ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -7 градусов. К ночи столбики термометров опустятся до -10.

Воскресным утром в Кирове ожидается -10 градусов. Днем и вечером пройдет небольшой кратковременный снег и начнется потепление. Температура воздуха составит -7 градусов, а к ночи потеплеет до -5.

Напоминаем, к следующим выходным, 21 и 22 декабря, в Кирове ожидается сильное похолодание. Из-за «арктического вторжения» температура воздуха может резко упасть до 20-25 градусов ниже нуля.

ИСТОЧНИК KP.RU