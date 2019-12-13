2019-12-13T18:16:30+03:00
Общество

Кировчанка развела «пахучий» костер на балконе

Жители почувствовали неприятный запах и насторожились
Иван КАБАНОВ
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Что пыталась сжечь кировчанка на своем балконе, неизвестно. Фото: vk.com/zlo43Что пыталась сжечь кировчанка на своем балконе, неизвестно. Фото: vk.com/zlo43
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Этот случай произошел 12 декабря на улице Карла Либкнехта, 150. Кировчане обратили внимание на женщину, которая на балконе разожгла костер. Жители с верхних этажей пожаловались на произошедшее в паблике «Злой кировчанин».

- Какая-то особа на балконе что-то сжигает, - сообщили пользователи. - Вроде бы и ничего такого: свой балкон, делай там что хочешь! Но воняет на весь подъезд и квартиры, находящиеся выше!

Причина такого поступка до сих пор остается неизвестной. Напомним, что согласно закону, с 1 октября запрещено разводить открытый огонь на балконах и лоджиях жилых домов, жарить шашлык, зажигать свечи и пиротехнику. Нарушителей ждет штраф до 3 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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