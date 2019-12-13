Кировчанка развела «пахучий» костер на балконе
Этот случай произошел 12 декабря на улице Карла Либкнехта, 150. Кировчане обратили внимание на женщину, которая на балконе разожгла костер. Жители с верхних этажей пожаловались на произошедшее в паблике «Злой кировчанин».
- Какая-то особа на балконе что-то сжигает, - сообщили пользователи. - Вроде бы и ничего такого: свой балкон, делай там что хочешь! Но воняет на весь подъезд и квартиры, находящиеся выше!
Причина такого поступка до сих пор остается неизвестной. Напомним, что согласно закону, с 1 октября запрещено разводить открытый огонь на балконах и лоджиях жилых домов, жарить шашлык, зажигать свечи и пиротехнику. Нарушителей ждет штраф до 3 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU