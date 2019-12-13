2019-12-13T17:11:37+03:00
Звезды

В кировском «Театре на Спасской» представят спектакль по пьесе Дарьи Уткиной

Жители города смогут увидеть постановку «Иван - богатырский сын» 18 декабря
Максим ЗАВАЛКО
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Главные герои сказки станут ближе и понятнее современному юному зрителю. Фото: ekvus-kirov.ruГлавные герои сказки станут ближе и понятнее современному юному зрителю. Фото: ekvus-kirov.ru
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Сказки, со всеми их намеками и уроками добрым молодцам - древнейший пласт фольклора, уходящий корнями в незапамятные времена, а по мнению литературоведов, исследующих архетипы, еще и в дебри коллективного бессознательного нации. Казалось бы, что нового и необычного можно сотворить в жанре, канон которого определен уже многими столетиями? Пожалуй, - вовсе ничего, разве что взять, и заново пересказать известный сюжет, в котором участвуют с детства знакомые герои - Кощей Бессмертный, Баба-Яга, простодушный парень Иван, то и дело попадающий в различные опасные передряги. В общем, ничего существенно нового.

Однако драматург Дарья Уткина считает, что современный театр способен рассказать зрителям старые истории на новый лад, в соответствии с духом времени. Ее пьеса «Иван - богатырский сын» написана по мотивам традиционных русских народных сказок, но в этой постановке богатыри, Баба-Яга, Леший и Кощей Бессмертный становятся ближе и понятнее современному юному зрителю. При этом сохранен сам дух старинной сказки, с ее волшебством, всевозможными опасными приключениями и безграничной мудростью наших далеких пращуров, придумавших и сохранивших для нас этот удивительный пласт фольклора.

Пьеса Дарьи Уткиной вошла в long list фестиваля «Новая пьеса для детей», проходящий на Новой сцене Александринского театра в Петербурге. В кировском «Театре на Спасской» за ее постановку взялась молодая и энергичная команда, поведавшая зрителю невероятную историю опасного путешествия русского богатыря Ивана за таинственным артефактом - ожерельем из русалочьих слез. В этом спектакле органично сочетается талантливая игра артистов, чудеса сценических эффектов, пробудивших к жизни волшебный лес, а характеры с детства знакомых нам персонажей раскрываются новаторски и совершенно необычно.

Где: «Театр на Спасской»

Когда: 18 декабря, 10.00, 13.00

Стоимость билета: 250 рублей

Возрастной рейтинг: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU

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