Один погиб и двое получили травмы: в Кирово-Чепецком районе столкнулись иномарки

СЕГОДНЯ 16:25 2019-12-13T18:11:54+03:00

Кто виноват в ДТП пока неизвестно

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Авария произошла утром 13 декабря, на 31 километре трассы Кирово-Чепецк - Зуевка. На «встречке» столкнулись автомобили «Daewoo Matiz» и «Peugeot», - сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области.

В результате ДТП погибла женщина-пассажир «Матиза», оба водителя получили серьезные травмы и были госпитализированы. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, в среду, 11 декабря на этой же трассе произошла авария, унесшая одну жизнь.

ВАЖНО

Госавтоинспекция напоминает водителям, что на загородных трассах нужно следить за встречным и попутным потоком. Лучше заранее снизить скорость для избежания аварийной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU