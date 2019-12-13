Один погиб и двое получили травмы: в Кирово-Чепецком районе столкнулись иномарки
Авария произошла утром 13 декабря, на 31 километре трассы Кирово-Чепецк - Зуевка. На «встречке» столкнулись автомобили «Daewoo Matiz» и «Peugeot», - сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области.
В результате ДТП погибла женщина-пассажир «Матиза», оба водителя получили серьезные травмы и были госпитализированы. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.
Напомним, в среду, 11 декабря на этой же трассе произошла авария, унесшая одну жизнь.
ВАЖНО
Госавтоинспекция напоминает водителям, что на загородных трассах нужно следить за встречным и попутным потоком. Лучше заранее снизить скорость для избежания аварийной ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU