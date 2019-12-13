В Киров прибыла новая дорожная техника

СЕГОДНЯ 16:23 2019-12-13T18:08:38+03:00

Важно повысить уровень механизации работ по содержанию городских территорий, в том числе пешеходных зон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Недавно АО «Гордормостстрой» получило два новых автомобиля-самосвала «КамАЗ-6520» со специальным оборудованием. Скоро машины выйдут на кировские улицы.

Первый заместитель генерального директора АО «Гордормострой» Денис Рысев объяснил:

- Поставка производится в рамках программы обновления парка специальной техники компании. Наша задача - повысить уровень механизации работ по содержанию городских территорий, в том числе и пешеходных зон.

На сегодняшний день «Гордормострой» получил 12 единиц техники – это и тракторы, и современно оборудованные дорожные машины.

Денис Рысев уточнил, что в будущем планируется закупить еще 11 единиц техники: четыре трактора с навесным оборудованием для содержания тротуаров и парков; один комплекс для нанесения дорожной разметки; две уборочные машины «Бродвей» для очистки проезжей части; три мини-уборочные машины для содержания парковых зон; одну вакуумную машину «КамАЗ» для очистки проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU