2019-12-13T18:05:36+03:00
Звезды

Кировская область вошла в ТОП-10 среди регионов России в сфере событийного туризма

Объявлены результаты премии «Russian Event Awards 2019»
Ольга Маковеева
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Международный фестиваль шляп - одно из наиболее ярких мероприятий в Кировской области. Фото: vk.com/letinakarnavalМеждународный фестиваль шляп - одно из наиболее ярких мероприятий в Кировской области. Фото: vk.com/letinakarnaval
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Для участия в премии «Russian Event Awards 2019» подали заявки 683 проекта из 72 регионов страны. После проведения трех региональных конкурсов в финал попали более 200 проектов из 51 региона России и два - из Белоруссии и Латвии. По итогам всех этапов ежегодно составляется рейтинг регионов. В этом году в первую десятку вошла и Кировская область. Организаторы премии отметили наш опыт развития событийного туризма как один из наиболее успешных.

В этом году в области впервые организовали «Сказочный олимпийский день». На мероприятие собралось более десяти тысяч жителей и гостей Кирова. Спортивный праздник в необычном формате пропагандировал здоровый образ жизни. Проект стал лауреатом сразу нескольких всероссийских премий. Как и другие, уже ставшие традиционными, событийные мероприятия Кировской области: фестиваль исторической реконструкции «Хлыновская застава», байк-рок-фестиваль «Взлетная полоса», межрегиональный фестиваль железа в Белой Холунице, ралли «Я сама» и другие.

Основатель Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» Геннадий Шаталов отметил, что несколько регионов стратегически подходят к работе в сфере событийного туризма, проводят специальные обучающие семинары. И Кировская область находится в их числе.

А в министерстве спорта и молодежной политики Кировской области, отметили что постоянно растет число туристов, приезжающих в наш регион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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