На улице Солнечной в ДТП пострадала 17 летняя девушка

СЕГОДНЯ 15:39 2019-12-13T15:39:31+03:00

К счастью, везти в больницу ее не пришлось

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12 декабря, в 10.55, на улице Солнечной около дома №31 столкнулись два автомобиля. 18-летний водитель «Чери», «уценил» припаркованный «Форд Фьюжн». В аварии пострадала 17-летняя пассажирка «Чери». Она получила легкие травмы.

В общей сложности за минувший день в регионе произошло три ДТП. Как сообщают в пресс-службе ГИБДД по Кировской области, во всех случаях пострадало три человека. Госпитализация никому не потребовалась.

Так, рано утром, в Вятскополянском районе «нашли» друг-друга автомобили «КамАЗ» с прицепом и «Лада Калина». После столкновения 59-летний водитель «Калины» получил травмы.

ВАЖНО

Госавтоинспекция Кировской области просит водителей быть внимательными перед переходами и не превышать скорость. Пешеходам следует переходить улицу убедившись, что водитель видит и пропускает их.

ИСТОЧНИК KP.RU