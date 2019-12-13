На улице Солнечной в ДТП пострадала 17 летняя девушка
12 декабря, в 10.55, на улице Солнечной около дома №31 столкнулись два автомобиля. 18-летний водитель «Чери», «уценил» припаркованный «Форд Фьюжн». В аварии пострадала 17-летняя пассажирка «Чери». Она получила легкие травмы.
В общей сложности за минувший день в регионе произошло три ДТП. Как сообщают в пресс-службе ГИБДД по Кировской области, во всех случаях пострадало три человека. Госпитализация никому не потребовалась.
Так, рано утром, в Вятскополянском районе «нашли» друг-друга автомобили «КамАЗ» с прицепом и «Лада Калина». После столкновения 59-летний водитель «Калины» получил травмы.
ВАЖНО
Госавтоинспекция Кировской области просит водителей быть внимательными перед переходами и не превышать скорость. Пешеходам следует переходить улицу убедившись, что водитель видит и пропускает их.
ИСТОЧНИК KP.RU