2019-12-13T15:39:08+03:00
Звезды

В выставочном зале музея Васнецовых открылась экспозиция работ Михаила Шемякина

Оценить работы художника кировчане смогут с 11 декабря 2019 по 9 февраля 2020
Максим ЗАВАЛКО
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На выставке кировчанам представят 42 художественные работы. Фото: vk.com/vistavzalНа выставке кировчанам представят 42 художественные работы. Фото: vk.com/vistavzal
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Экстравагантный и харизматичный человек в черном френче, фуражке и неизменных высоких сапогах, он чем-то напоминает то ли рок-звезду, то ли белогвардейского офицера. Впрочем, выходец из военной семьи художник Михаил Шемякин к вопросам имиджа всегда подходил с точки зрения удобства и утилитарности. Стиль «милитари» - это только внешняя оболочка, к слову, весьма практичная: козырек фуражки защищает глаза художника от яркого света, в глубокие карманы «солдатских» брюк можно складывать кисти и тюбики с красками, а что до сапог, то, по словам Шемякина, «в них всегда чувствуешь себя готовым к работе». Его многогранная творческая натура чем-то напоминает универсальность Господина Оформителя из одноименного фильма. Михаил Шемякин не ограничивается одной лишь только живописью, он известен как скульптор, постановщик балетов и спектаклей, организатор шествий, маскарадов и разного рода перформансов.

Знакомство и многолетняя дружба Михаила Шемякина с Владимиром Семеновичем Высоцким стала важной вехой в биографии художника. Два русских гения познакомились на берегах Сены и навсегда остались близкими друзьями. Владимир Высоцкий посвящал Шемякину свои песни и стихи (известная строка «а друг мой в черных сапогах стрелял из пистолета» - это как раз по мотивам «неприкаянных» парижских похождений Высоцкого и Шемякина). Записи, сделанные в парижской студии художника считаются одними из самых удачных в дискографии Высоцкого, ведь все эти песни фиксировались не для пластинки, а для самого близкого друга, чьим мнением так дорожил поэт.

Михаил Шемякин долгое время трудился над созданием иллюстраций к произведениям Высоцкого. На выставке «Две судьбы. Михаил Шемякин – Владимир Высоцкий», открывшейся в Выставочном зале музея Васнецовых экспонируются 42 художественные работы, среди которых «Райские яблоки» «Спасите наши души», «Набат», «Смерть истребителя» и многие другие. Число иллюстраций выбрано их создателем не случайно, - оно соответствует 42 годам земной жизни Владимира Высоцкого. Кроме того, на выставке будут представлены литографии из серии «Чрево Парижа» и ставшие культовыми фотографии Пьера Бернара, снятые в мастерской Михаила Шемякина в 1976 году.

Где: Выставочный зал музея Васнецовых

Когда: с 11 декабря 2019 по 9 февраля 2020

Стоимость билета: 100-250 рублей

Возрастной рейтинг: 16+

ИСТОЧНИК KP.RU

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