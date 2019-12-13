В Кировской области осудили за мошенничество экс-директора ЖКХ

СЕГОДНЯ 13:55 2019-12-13T13:55:56+03:00

Он похитил более 440 тысяч рублей

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В Зуевском районе Кировской области прошел суд над бывшим директором ООО ЖКХ «Родник». Его обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба регионального Следкома. Суд приговорил «предприимчивого» руководителя к двум с половиной годам лишения свободы условно.

Следователи выяснили, что в течении трех лет он передавал заведомо неверные данные о зарплате работников двух газовых котельных. Из-за ложных сведений утверждались завышенные тарифы на тепло. Ущерб бюджету региона составил более 440 тысяч рублей, которые экс-директор потратил на себя.

Подсудимый полностью признал свою вину и возместил весь ущерб. Суд учел это как смягчающие обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU