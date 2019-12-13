Жители Омутнинска попросили изменить расписание автобуса
Как сообщили в пресс-службе Правительства Кировской области, у маршрута Киров-Омутнинск изменилось расписание. С 12 декабря 2019 года от кировского автовокзала автобус отъезжает в 9.00 (ранее: в 8.30). Такое решение приняли по просьбам жителей Омутнинского района.
- Проблема заключалась в том, что пассажиры поезда «Вятка» не успевали вовремя добраться до автовокзала. - сообщили в ОАО «КировПассажирТранс». - Им приходилось либо ждать следующий рейс, либо пользоваться услугами нелегальных перевозчиков.
В итоге минтранс Кировской области вместе с перевозчиком пошли навстречу пассажирам и изменили расписание.
ИСТОЧНИК KP.RU