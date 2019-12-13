В Кирове вынесли приговор по делу «Электронного проездного»

СЕГОДНЯ 11:54 2019-12-13T14:34:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром, 13 декабря в Первомайском районном суде прошло пятое заседание по делу хищений в ООО «Электронный проездной». Об этом сообщила прокуратура Кировской области.

Напомним, в период с 2010 по 2018 г.г., осужденные занимали руководящие должности в ООО «Электронный проездной», «ЦДС» и в администрации города Кирова. За это время фигуранты дела похитили более 34 млн рублей, в том числе выделенных на создание в школах Кирова программ для родительского контроля, позволяющих школьникам оплачивать питание и проезд в общественном транспорте.

Суд признал всех четырех фигурантов виновными. По информации пресс-службы регионального Следкома, Анатолий Ганьба получил 3,4 года лишения свободы, Александр Рыболовлев - 3,7 года лишения свободы, Олег Чичибабин - 3 года лишения свободы, Дмитрий Никулин - 3,6 года лишения свободы.

Осужденные взяты под стражу в зале суда. Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU