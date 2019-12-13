Глава региона вручил паспорта юным жителям города

СЕГОДНЯ 10:03 2019-12-13T10:03:56+03:00

Изменить размер текста: A A

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, глава Кировской области Игорь Васильев вручил паспорта трем кировским школьникам.

Восьмиклассники школы №7 из поселка Дороничи Эдуард Шерстяников и Алена Подвиженко, а также ученица кировской школы №58 Анастасия Ситникова были приглашены на церемонию не случайно. Все они призеры различных конкурсов и олимпиад. Вместе с ними на мероприятие были приглашены и родители, воспитавшие активных и любознательных ребят.

- Молодое поколение – это будущее нашей страны и сегодня приоритетная задача партии «Единая Россия» – создать достойные условия для дальнейшего развития молодежи, для реализации ваших идей и воплощения всех намеченных планов, – подчеркнул Игорь Васильев.

Глава региона вместе с паспортом вручил каждому ученику самый главный документ страны - Конституцию Российской Федерации.

- В Конституции говорится о том, что в первую очередь государство должно служить обществу, служить людям, - пояснил ребятам глава региона. - Должно работать на благополучие и успех каждого из его граждан и об это следует помнить всем.

После официальной части, ребят спросили о планах на жизнь. Анастасия Ситникова сказала, что хочет стать юристом. А вот Алена Подвиженко учится в классе с гуманитарным уклоном и планирует стать журналистом. Эдуард пока еще не определился с профессией, но время у него еще есть.

В конце церемонии Игорь Васильев поздравил ребят и пожелал им дальнейшего развития и успехов в учебе.

ИСТОЧНИК KP.RU