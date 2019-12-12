В Кирове начнут ходить все 15 новых троллейбусов

СЕГОДНЯ 17:27 2019-12-12T17:27:23+03:00

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В Киров пришли еще 5 новых троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба города Кирова.

Напомним, что 9 ноября на городские маршруты вышли первые десять новых машин, которые Кировское АТП закупило в текущем году. Производитель исполнил условия контракта, и недавно автопарк пополнился оставшимися пятью троллейбусами. Как сообщил руководитель троллейбусного парка Николай Власов, горожане отзываются о новом транспорте положительно. В салонах пассажиров радуют тепло и комфорт, молодежь оценила установленные в салоне порты для зарядки техники, а дети радуются видам, открывающимся через панорамное окно. Кроме того, все модели — низкопольные, что позволяет легче зайти в троллейбус пожилым людям, инвалидам и мамам с колясками.

Все пять новых машин сейчас проходят комплексную проверку. Потом им предстоит тестовая обкатка. Новые троллейбусы поставят на маршруты №8, 3, 1 и 5.

ИСТОЧНИК KP.RU