Разрабатывается проект новой школы в Долгушино

СЕГОДНЯ 16:36 2019-12-12T17:43:12+03:00

На встрече обсудили один из главных вопросов, волнующих жителей микрорайона, – перспективу строительства школы и детского сада. Фото: admkirov.ru

Об этом стало известно на встрече главы Кирова Елены Ковалевой с жителями микрорайона Коминтерновский

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11 декабря Глава города Кирова Елена Ковалева встретилась с жителями микрорайона Коминтерновский. Общественный совет собрал специалистов городской администрации и местных активистов – председателей ТОС, ТСЖ, ветеранской организации, а также других заинтересованных лиц.

На встрече обсудили один из главных вопросов, волнующих жителей микрорайона, – перспективу строительства школы и детского сада.

Администрация города уже ведет работу в этом направлении. Так, в адрес министерства образования области отправлена заявка на строительство трех школ: на 1000 мест в Радужном, на 1500 мест в районе Зубаревского леса и на 1100 мест в мкр. Долгушино. Сейчас проект строительства школы в Долгушино - на стадии разработки.

Для новых дошкольных образовательных учреждений также сформированы земельные участки, в том числе в активно развивающемся микрорайоне Озерки.

– У нас есть четкое понимание, где нужны школы и детские сады, но вопрос упирается в финансирование. Строительство таких дорогостоящих объектов возможно только с привлечением федеральных средств, - подчеркнула Елена Ковалева.

Жители Коминтерновского также обсудили на встрече с Еленой Ковалевой вопросы ремонта грунтовок и подъездных путей к образовательным учреждения. Глава Кирова дала поручения специалистам администрации города и взяла их на личный контроль.

На общественном совете обсудили еще один актуальный вопрос - организацию работы с молодежью. В микрорайоне есть школа искусств, в местном Доме культуры работает 22 клубных объединения, из них шесть –бесплатных, активную работу с детьми ведут две библиотеки. Во всех этих учреждениях ребята могут заниматься не только во время учебного года. Но и летом.

Но жители микрорайона попросили рассмотреть вопрос об организации различных кружков, чтобы досуг детей стал разнообразнее. Глава города поручила управлению культуры рассмотреть такую возможность.

Что касается организации зимнего досуга, к новогодним праздникам на стадионе по ул. Павла Корчагина, 39 будет залит каток и откроется и пункт проката.

Для микрорайона Коминтерновский актуальны и вопросы благоустройства. В этом году провели капитальный ремонт тротуаров на улицах Клубной, Пионерской, Баумана. Их обновили в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Для благоустройства пешеходных зон в 2020 году по результатам рейтингового голосования выбрали улицы Семашко (от железнодорожного переезда по ул. Баумана до городской больницы № 5) и Павла Корчагина (от ул. Заречной до ул. Колхозной). В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют Заречную и Клубную улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU