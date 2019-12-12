Кировчане будут платить за шум домашних животных в «часы тишины». Кстати, их продлили.

СЕГОДНЯ 16:32 2019-12-12T16:32:10+03:00

Теперь за крики и иной шум своего питомца в ночное время придется заплатить. Фото: Елена СТЕПАНОВА

Изменить размер текста: A A

Кировчан будут штрафовать за шум их домашних питомцев в «часы тишины». Которые, кстати, все-таки продлили. Соответствующий закон был подписан 3 декабря текущего года губернатором Кировской области Игорем Васильевым. Вступит в силу он с завтрашнего дня — 13 декабря.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, теперь «часы тишины» в регионе продлили на 1 час — с 22:00 до 07:00. Кроме того, ввели штрафы за шум домашних животных в эти часы. Если соседи пожалуются на лай, вой или другой шум от вашего домашнего питомца в ночное время, придется заплатить штраф.

Обычным гражданам придется расстаться с одной-двумя тысячами рублей. Должностные лица заплатят от четырех до восьми тысяч рублей. А юридические лица — от 40 до 80 тысяч рублей. За повторную жалобу придется заплатить куда больше: «физикам» - от трех до пяти тысяч рублей, должностным лицам — от семи до десяти тысяч, и юрлицам - от 50 до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU