Кировчане будут платить за шум домашних животных в «часы тишины». Кстати, их продлили.
Кировчан будут штрафовать за шум их домашних питомцев в «часы тишины». Которые, кстати, все-таки продлили. Соответствующий закон был подписан 3 декабря текущего года губернатором Кировской области Игорем Васильевым. Вступит в силу он с завтрашнего дня — 13 декабря.
Как сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, теперь «часы тишины» в регионе продлили на 1 час — с 22:00 до 07:00. Кроме того, ввели штрафы за шум домашних животных в эти часы. Если соседи пожалуются на лай, вой или другой шум от вашего домашнего питомца в ночное время, придется заплатить штраф.
Обычным гражданам придется расстаться с одной-двумя тысячами рублей. Должностные лица заплатят от четырех до восьми тысяч рублей. А юридические лица — от 40 до 80 тысяч рублей. За повторную жалобу придется заплатить куда больше: «физикам» - от трех до пяти тысяч рублей, должностным лицам — от семи до десяти тысяч, и юрлицам - от 50 до 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU