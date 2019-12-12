Детсад «Веснушки» обновит мебель
Вечером, 11 декабря, детский сад № 68 в Коминтерне посетила глава Кирова Елена Ковалева вместе с представителями администрации города и известной мебельной компании. Поводом стало вручение дошкольному учреждению сертификата на приобретение новой мебели.
Детский сад «Веснушки», которому в этом году исполнилось 65 лет, посещают 120 малышей. В здании, построенном в 1976 году, регулярно делают ремонт, обновляют оборудование.
Но есть нерешенные вопросы, о которых рассказала заведующая детсадом Татьяна Трубицына, один из них - старая мебель. В некоторых группах ее уже обновили, но не во всех.
- А хочется побыстрее создать для всех детей красивую и уютную обстановку, - сказала Татьяна Валерьевна.
Помочь детскому саду решил генеральный директор одной из мебельных фабрик Иван Токмаков. Он привез в детсад сертификат на изготовление мебели на 100 тысяч рублей. Однако, пообщавшись с педагогами и родительским активом, Иван Анатольевич изменил решение:
- Эта сумма будет удвоена, мы сделаем для детского сада комплекты мебели на 200 тысяч рублей, - пообещал бизнесмен.
Как подчеркнула Елена Ковалева, на ремонт детских садов, на обновление оборудования и мебели из бюджета города ежегодно выделяются средства, однако их недостаточно, чтобы единовременно решить все проблемы. Тем более что последние два года максимально возможные ассигнования направляются на строительство новых детских садов.
- Поэтому мы, безусловно, благодарны предпринимателям, бизнесу, которые помогают детским образовательным учреждениям, - сказала глава города.
Сейчас департамент образования формирует перечень муниципальных детских садов с указанием необходимых видов ремонта. В планах на ближайшие годы – привести все действующие дошкольные учреждения в порядок.
А детскому саду «Веснушки» предложено организовать конкурс профессионального мастерства среди педагогов.
- Лучшему воспитателю мы также готовы подарить мебель нашего производства, - сообщил Иван Токмаков.
ИСТОЧНИК KP.RU