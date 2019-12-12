Детсад «Веснушки» обновит мебель

СЕГОДНЯ 15:26 2019-12-12T15:26:29+03:00

Детский сад № 68 в Коминтерне посетила глава Кирова Елена Ковалева вместе с представителями администрации города и известной мебельной компании. Фото: admkirov.ru

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Вечером, 11 декабря, детский сад № 68 в Коминтерне посетила глава Кирова Елена Ковалева вместе с представителями администрации города и известной мебельной компании. Поводом стало вручение дошкольному учреждению сертификата на приобретение новой мебели.

Детский сад «Веснушки», которому в этом году исполнилось 65 лет, посещают 120 малышей. В здании, построенном в 1976 году, регулярно делают ремонт, обновляют оборудование.

Но есть нерешенные вопросы, о которых рассказала заведующая детсадом Татьяна Трубицына, один из них - старая мебель. В некоторых группах ее уже обновили, но не во всех.

- А хочется побыстрее создать для всех детей красивую и уютную обстановку, - сказала Татьяна Валерьевна.

Помочь детскому саду решил генеральный директор одной из мебельных фабрик Иван Токмаков. Он привез в детсад сертификат на изготовление мебели на 100 тысяч рублей. Однако, пообщавшись с педагогами и родительским активом, Иван Анатольевич изменил решение:

- Эта сумма будет удвоена, мы сделаем для детского сада комплекты мебели на 200 тысяч рублей, - пообещал бизнесмен.

Как подчеркнула Елена Ковалева, на ремонт детских садов, на обновление оборудования и мебели из бюджета города ежегодно выделяются средства, однако их недостаточно, чтобы единовременно решить все проблемы. Тем более что последние два года максимально возможные ассигнования направляются на строительство новых детских садов.

- Поэтому мы, безусловно, благодарны предпринимателям, бизнесу, которые помогают детским образовательным учреждениям, - сказала глава города.

Сейчас департамент образования формирует перечень муниципальных детских садов с указанием необходимых видов ремонта. В планах на ближайшие годы – привести все действующие дошкольные учреждения в порядок.

А детскому саду «Веснушки» предложено организовать конкурс профессионального мастерства среди педагогов.

- Лучшему воспитателю мы также готовы подарить мебель нашего производства, - сообщил Иван Токмаков.

ИСТОЧНИК KP.RU