2019-12-12T16:44:07+03:00
Происшествия

В Лузском районе четверо подростков угоняли машины и крали аккумуляторы

За свои поступки ребятам придется заплатить - буквально
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Четверо подростков занимались мелкими кражами и угоном машин местных жителей.Четверо подростков занимались мелкими кражами и угоном машин местных жителей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Лузском районе вынесли приговор компании четырех подростков, угонявших автомобили. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

В 2019 году в пгт. Демьяново Лузского района действовала компания четырех подростков. Ребята в возрасте от 14 до 17 лет промышляли угоном машин местных жителей. Как заявляли сами подростки, они «просто хотели покататься». Помимо этого, не брезговали малолетние правонарушители и кражами. Тащили в основном автомобильные аккумуляторы, провода, цветмет и прочие вещи.

У каждого подростка в компании была своя роль. И в зависимости от нее каждый получил свое наказание. Суд вынес приговор: от 50 до 90 часов обязательных работ. Помимо этого, юные преступники должны выплатить штраф от 2 до 8 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кирове начнут ходить все 15 новых троллейбусов
Россельхозбанк рассказал, как инвестировать в 2020 году
Разрабатывается проект новой школы в Долгушино
Кировчане будут платить за шум домашних животных в «часы тишины». Кстати, их продлили.
Россельхозбанк запустил новый кредит для самозанятых
Детсад «Веснушки» обновит мебель
В Лузском районе четверо подростков угоняли машины и крали аккумуляторы
В Кировской области задержали двух браконьеров
К Новому году в Кирове развесят девять километров гирлянд
В Котельниче лишат прав двух наркоманов
Требования дольщиков ООО «Тектон» направят в Фонд защиты прав граждан
На ремонт мостов в Даровском районе потратят более 7 млн рублей
Многодетным семьям увеличат размер детского пособия
В Юрьянском районе легковушка врезалась в КамАЗ
ВятГУ представил виртуальный симулятор биофармацевтического производства на «ВУЗПРОМЭКСПО-2019»
В Белохолуницком районе столкнулись две машины
Кировчанин продает редкую монету за миллион рублей
Россети Центр и Приволжье: 11 месяцев профилактики электротравматизма в непрерывном режиме
Жители Кировской области сфотографировали ледяные сталактиты
«Родина» снова без тренера
Копилка Кировской области пополнилась двумя золотыми медалями
За Кубок Кировской области будут бороться 250 фигуристов
С жителей Богородского незаконно взыскали почти 4 миллиона рублей за коммуналку
Депутата оштрафовали и лишили прав на год и восемь месяцев
В Кировской области за текущий год добыли 232 волка
В Омутнинске прокуратура проверила перевозчиков
Как обмануть возраст?