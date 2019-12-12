В Лузском районе четверо подростков угоняли машины и крали аккумуляторы

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-12T16:44:07+03:00

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В Лузском районе вынесли приговор компании четырех подростков, угонявших автомобили. Об этом сообщает Следственный комитет Кировской области.

В 2019 году в пгт. Демьяново Лузского района действовала компания четырех подростков. Ребята в возрасте от 14 до 17 лет промышляли угоном машин местных жителей. Как заявляли сами подростки, они «просто хотели покататься». Помимо этого, не брезговали малолетние правонарушители и кражами. Тащили в основном автомобильные аккумуляторы, провода, цветмет и прочие вещи.

У каждого подростка в компании была своя роль. И в зависимости от нее каждый получил свое наказание. Суд вынес приговор: от 50 до 90 часов обязательных работ. Помимо этого, юные преступники должны выплатить штраф от 2 до 8 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU