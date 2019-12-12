В Котельниче лишат прав двух наркоманов

СЕГОДНЯ 12:34 2019-12-12T12:56:48+03:00

Котельничанам через суд ограничат доступ к управлению ТС. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выяснилось, что двое местных автолюбителей стоят на учете у нарколога

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У котельничских наркоманов отберут водительские права. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Котельничская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения федерального закона о безопасности дорожного движения. В результате обнаружились двое местных жителей-автолюбителей, состоящих на учете у нарколога и страдающих наркоманией.

В соответствии с постановлением Правительства РФ «О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством» расстройства поведения, связанные с употреблением наркотиков, являются противопоказанием к управлению ТС. Прокуратура через суд потребовала лишить наркоманов права вождения.

ИСТОЧНИК KP.RU