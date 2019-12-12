В Котельниче лишат прав двух наркоманов
У котельничских наркоманов отберут водительские права. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.
Котельничская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения федерального закона о безопасности дорожного движения. В результате обнаружились двое местных жителей-автолюбителей, состоящих на учете у нарколога и страдающих наркоманией.
В соответствии с постановлением Правительства РФ «О перечнях медицинских противопоказаний, медицинских показаний и медицинских ограничений к управлению транспортным средством» расстройства поведения, связанные с употреблением наркотиков, являются противопоказанием к управлению ТС. Прокуратура через суд потребовала лишить наркоманов права вождения.
ИСТОЧНИК KP.RU