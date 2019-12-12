В Юрьянском районе легковушка врезалась в КамАЗ со смертельным исходом

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-12T11:33:59+03:00

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11 декабря в Юрьянском районе на 408-м километре федеральной трассы «Вятка» в 18:20 произошла еще одна смертельная авария.

«Фольксваген Туарег» под управлением 52-летнего водителя врезался в стоящий КамАЗ с прицепом. Один из пассажиров легковушки, 17-летний подросток, погиб. Водитель «Фольксвагена» и двое других его пассажиров, 16-летний подросток и 15-летняя девочка, получили травмы, и их пришлось отвезти в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU