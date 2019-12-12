В Юрьянском районе легковушка врезалась в КамАЗ со смертельным исходом
17-летний подросток погиб в столкновении
При столкновении с грузовиком погиб пассажир легковушки. Фото: vk.com/gibdd43
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11 декабря в Юрьянском районе на 408-м километре федеральной трассы «Вятка» в 18:20 произошла еще одна смертельная авария.
«Фольксваген Туарег» под управлением 52-летнего водителя врезался в стоящий КамАЗ с прицепом. Один из пассажиров легковушки, 17-летний подросток, погиб. Водитель «Фольксвагена» и двое других его пассажиров, 16-летний подросток и 15-летняя девочка, получили травмы, и их пришлось отвезти в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU