В Белохолуницком районе столкнулись две машины с трагичным исходом
Два человека погибли и еще трое пострадали
Страшное ДТП унесло две жизни. Фото: vk.com/gibdd43
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11 декабря стал скорбным днем: одним смертельным ДТП вчера не обошлось. В 15:20 в Белохолуницком районе, на 63 километре трассы Белая Холуница — Кирс столкнулись «четырнадцатый» ВАЗ и микроавтобус «Фиат Дукато».
31-летний водитель и один из пассажиров легковушки, 24-летняя девушка, погибли. Двое других пассажиров ВАЗа, 38-летняя женщина и 22-летний мужчина, а также 48-летний водитель микроавтобуса получили травмы. Сейчас проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU