В Белохолуницком районе столкнулись две машины с трагичным исходом

СЕГОДНЯ 11:11 2019-12-12T11:11:41+03:00

Два человека погибли и еще трое пострадали

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11 декабря стал скорбным днем: одним смертельным ДТП вчера не обошлось. В 15:20 в Белохолуницком районе, на 63 километре трассы Белая Холуница — Кирс столкнулись «четырнадцатый» ВАЗ и микроавтобус «Фиат Дукато».

31-летний водитель и один из пассажиров легковушки, 24-летняя девушка, погибли. Двое других пассажиров ВАЗа, 38-летняя женщина и 22-летний мужчина, а также 48-летний водитель микроавтобуса получили травмы. Сейчас проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU