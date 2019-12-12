2019-12-12T11:11:41+03:00
Происшествия

В Белохолуницком районе столкнулись две машины с трагичным исходом

Два человека погибли и еще трое пострадали
Анастасия РОМАНОВА
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Страшное ДТП унесло две жизни. Фото: vk.com/gibdd43Страшное ДТП унесло две жизни. Фото: vk.com/gibdd43
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11 декабря стал скорбным днем: одним смертельным ДТП вчера не обошлось. В 15:20 в Белохолуницком районе, на 63 километре трассы Белая ХолуницаКирс столкнулись «четырнадцатый» ВАЗ и микроавтобус «Фиат Дукато».

31-летний водитель и один из пассажиров легковушки, 24-летняя девушка, погибли. Двое других пассажиров ВАЗа, 38-летняя женщина и 22-летний мужчина, а также 48-летний водитель микроавтобуса получили травмы. Сейчас проводится проверка и выясняются обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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